Тейшейра и Хилл разыграют вакантный титул UFC в полутяжелом весе

Гловер Тейшейра. Фото: Suhaimi Abdullah/NurPhoto via Getty Images

Глава UFC Дана Уайт объявил, что бразильский боец Гловер Тейшейра и американец Джамал Хилл оспорят вакантный титул организации в полутяжелом весе, передает NUR.KZ.

Поединок между бойцами состоится 21-го января на турнире UFC 283 в бразильском городе Рио-де-Жанейро.

Решение назначить этот бой чемпионским обусловлено тем, что президент UFC остался недоволен главным боем UFC 282, в котором россиянин Магомед Анкалаев и поляк Ян Блахович не выявили победителя.

Отметим, что этом в бою на кону стоял пояс UFC в полутяжелом весе.

Ранее этот титул освободил чешский боец Иржи Прохазка, получивший тяжелую травму во время подготовки к повторному бою с Гловером Тейшейрой.

Теперь опытный бразилец разыграет этот пояс с американцем Джамалом Хиллом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2001046-teysheyra-i-hill-razygrayut-vakantnyy-titul-ufc-v-polutyazhelom-vese/