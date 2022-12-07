Чемпион Eagle FC Фаридун Одилов: 10-го декабря уроню Даурена Ермекова

Фаридун Одилов. Фото: instagram.com/odilov.faridun

Чемпион Eagle FC в среднем весе таджикистанец Фаридун Одилов прокомментировал предстоящий бой с казахстанцем Дауреном Ермековым, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал Bahriddin Jalolov Official.

Напомним, что титульный бой в среднем весе между бойцами состоится 10 декабря в Атырау. По словам Фаридуна, он досрочно закончит бой против Ермекова.

"10-го декабря уроню Ермекова. Это не высокомерие. Я сам захотел подраться с ним в Казахстане. Для меня это очередная цель, очередной бой. Хочу победить Даурена на его же территории", - заявил Одилов.

Отметим, что в последнем поединке Даурен Ермеков нокаутировал российского бойца Гамзата Хирамагомедова и стал временным чемпионом Eagle FC в среднем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2000551-chempion-eagle-fc-faridun-odilov-10-go-dekabrya-uronyu-daurena-ermekova/