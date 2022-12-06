Арман Царукян: Думаю, что бой с Исмагуловым будет легче, чем с Гамротом

Арман Царукян. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Российский боец смешанных единоборств ММА Арман Царукян сравнил казахстанца Дамира Исмагулова с поляком Матеушом Гамротом, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал Red Corner MMA.

По словам Армана, бой с Дамиром для него должен сложиться легче, чем поединок с Гамротом.

"Я думаю, что я победил Гамрота. Матеуш — хороший боец, любит бороться. Дамир же совсем другой, он любит биться в стойке. Думаю, бой с ним будет легче для меня, чем с Гамротом. Потому что Матеуш борец", - заявил Царукян.

Напомним, что в последнем бою Царукян потерпел поражение от Матеуша Гамрота решением судей.

Следующий поединок российский боец армянского происхождения проведет против Дамира Исмагулова 18 декабря в Лас-Вегасе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2000333-arman-tsarukyan-dumayu-chto-boy-s-ismagulovym-budet-legche-chem-s-gamrotom/