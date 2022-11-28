Асу Алмабаев: Моя главная цель в спорте - это UFC

Асу Алмабаев. Фото: instagram.com/asu_zulfikar57/

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев высказался о своей победе над филиппинцем Кеннетом Манингатом и целях на будущее, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Dar Team Kazakhstan.

По словам 28-летнего казахстанского бойца, его главной целью является попасть в UFC (Ultimate Fighting Championship).

"Хвала Всевышнему, все прошло по плану. К этому поединку тщательно готовились.

Не в первый раз у меня меняется соперник за несколько дней до боя. Не думаю, что это специально, все-таки от травм никто не застрахован.

Моя главная цель в спорте - это UFC. По приезду в Казахстан хочу посоветоваться с руководством и тренерским штабом, чтобы принять правильное решение", - заявил Алмабаев.

Напомним, что на турнире Brave CF Асу Алмабаев досрочно остановил филиппинца Кеннета Манингата. Это был последний поединок казахстанца по контракту с бахрейнской организацией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Врывайтесь в Чемпионат мира 2022 вместе с Parimatch и выигрывайте призы на 500 000 000 тенге! Вас ждут квартиры, наличные, новейшие гаджеты и крутые бонусы еженедельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1999271-asu-almabaev-moya-glavnaya-tsel-v-sporte-eto-ufc/