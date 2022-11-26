Боец Асу Алмабаев победил филиппинца на турнире Brave CF

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев одержал победу над филиппинским спортсменом Кеннетом Манингатом на турнире Brave CF 66 в Бали (Индонезия), передает NUR.KZ.
Рассчитанный на три раунда поединок в наилегчайшем весе не продлился всю дистанцию. Во втором раунде Алмабаев победил своего оппонента сабмишном.
Тем самым Асу нанес первое поражение в карьере Манингату и продлил свою победную серию до 13 боев. Теперь рекорд 29-летнего казахстанского бойца в лиге Brave CF составляет 4-0.
Отметим, что изначально Асу Алмабаев должен был драться с представителем Бахрейна Мухаммадом Идрисовым, но последний снялся с поединка из-за травмы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1999080-boets-asu-almabaev-pobedil-filippintsa-na-turnire-brave-cf/