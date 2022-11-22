Джонсон о победе над Жумагуловым: Чувствовал, что забрал каждый раунд

Чарльз Джонсон. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Американский боец смешанных единоборств Чарльз Джонсон прокомментировал свою победу над казахстанцем Жалгасом Жумагуловым на турнире UFC Fight Night 215, сообщает NUR.KZ со ссылкой на MMAJunkie.

Напомним, что поединок закончился спорной победой Джонсона раздельным решением судей.

После боя Жумагулов выразил несогласие с судейским вердиктом и объявил о завершении карьеры.

"Мой тренер сказал, что каждый раунд был близким. Но, я чувствовал, что забрал каждый раунд. Честное слово. Он не сделал достаточно, чтобы брать раунды. Он иногда бросал размашистые удары и некоторые из них долетали в цель. Но это пятиминутные раунды. Так что не знаю", - заявил Чарльз Джонсон.

Для американского бойца эта победа стала 12-й в ММА при трех поражениях и первой - в UFC. Тогда как Жумагулов потерпел восьмое поражение в карьере (пятое в UFC).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1998431-dzhonson-o-pobede-nad-zhumagulovym-chuvstvoval-chto-zabral-kazhdyy-raund/