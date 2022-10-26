Саят Абдрахманов высказался о будущем Петра Яна в UFC

Петр Ян. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Менеджер бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна Саят Абдрахманов прокомментировал будущее своего подопечного, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу бойцовского клуба "Архангел Михаил".

Напомним, что на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ) Петр Ян проиграл раздельным решением судей американцу Шону О'Мэлли. Это поражение стало вторым кряду для российского бойца в сильнейшей организации мира.

"У Петра еще четыре боя по контракту, все остальное это спекуляции", - заявил Саят Абдрахманов.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, что Петр Ян может покинуть организацию из-за спорных решении судей.

Напомним, что в активе Петра Яна семь побед в UFC при трех поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1994407-sayat-abdrahmanov-vyskazalsya-o-buduschem-petra-yana-v-ufc/