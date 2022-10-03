Боец Исмагулов рассказал, почему принял бой с Царукяном

Дамир Исмагулов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Казахстанский боец UFC Дамир Исмагулов объяснил, почему согласился подраться с представителем России Арманом Царукяном, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Вестник ММА.

По словам Дамира, они с Арманом оказались в одинаковом положении - с ними никто не хотел драться. В итоге бойцы встретятся друг с другом.

"Моя позиция изначально была такая, что я готов с любым драться. Неважно, один у нас менеджер, с одного мы зала или нет. Все должны друг с другом драться, я считаю. У меня к этому отношение, как к спорту.

Я так понял, со мной никто не хотел драться, долгое время отказывались. У него была такая же ситуация. И там был вопрос, с кем будет драться Дос Аньос. Ему дали на выбор его или меня, он со всеми отказался. И Саят (менеджер Исмагулова и Царукяна) говорит: "Я бы не хотел, конечно, чтобы вы бились". Но, в принципе, я 12-й, он 10-й. Это логично", - заявил Исмагулов.

Напомним, что поединок между Исмагуловым и Царукяном состоится 18 декабря на турнире UFC в Лас-Вегасе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1990873-boets-ismagulov-rasskazal-pochemu-prinyal-boy-s-tsarukyanom/