Хавьер Мендес: Махачев единственный, кто побеждал Нурмагомедова в спаррингах

Хабиб Нурмагомедов и Хавьер Мендес. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Известный американский тренер по ММА Хавьер Мендес рассказал, кто в спаррингах побеждал бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Submission Radio.

По словам американского специалиста, единственным бойцом, кто брал раунды в спаррингах у Хабиба Нурмагомедова является Ислам Махачев.

"С тех пор, как Хабиб тренируется у меня в зале и спарринговал на моих глазах, не было никого, кто отнял бы у него хоть раунд. Никого, кроме одного человека - Ислама Махачева.

Он единственный, кто отнимал раунды у Хабиба. Не могу сказать, что Ислам выигрывал весь спарринг, но в раундах побеждал", - заявил Мендес.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в ММА без поражений. В его активе 29 побед. На счету Ислама Махачева 21 победа и одно поражение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1990314-haver-mendes-mahachev-edinstvennyy-kto-pobezhdal-nurmagomedova-na-sparringah/