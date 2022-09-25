Вячеслав Дацик нокаутировал Александра Емельяненко на первых секундах

Вячеслав Дацик и Александр Емельяненко. Фото: instagram.com/hardcorefc_boxing/

В Москве прошел вечер бокса от лиги Hardcore Boxing, в главном бою которого встретились известные российские бойцы Вячеслав Дацик и Александр Емельяненко, передает NUR.KZ.

Главный бой турнира завершился в первом же раунде. Дацик уже на 12-й секунде поединка нокаутировал Емельяненко ударом слева.

После встречи Александр заявил, что прозевал удар и попросил лигу организовать матч-реванш.

"Приношу свои извинения болельщикам, фанатам, всем, кто болел за меня. Я погнался за Дациком, недооценил его. Он побежал от меня. Больше так поступать не буду.

Буду разговаривать с организацией, чтобы нам устроили реванш. Я его обязательно побью", - заявил Емельяненко на своей странице в соцсетях.

В со-главном бою вечера бывший претендент на титул чемпион мира по версии WBA Дмитрий Кудряшов проиграл единогласным решением судей чемпиону Hardcore FC Сослану Асбарову.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1989489-vyacheslav-datsik-nokautiroval-aleksandra-emelyanenko-na-pervyh-sekundah/