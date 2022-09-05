Известный боец UFC запустит собственный промоушен

Нейт Диаз. Фото: Christian Petersen/Getty Images

Американский боец MMA Нейт Диаз, выступающий в UFC, объявил о скором запуске собственного промоушена, который будет специализироваться на боевых видах спорта, передает NUR.KZ со ссылкой на MMAJunkie.

Компания будет называться Real Fight Inc. В ее рамках Диаз планирует проводить турниры по смешанным единоборствам, боксу, а также джиу-джитсу. Представитель бойца отметил, что уже начался процесс получения лицензии в штате Калифорния (США), где в настоящее время проживает Нейт.

При этом подчеркивается, что создание промоушена не скажется на его карьере. Диаз продолжить быть активным бойцом. И создание Real Fight Inc - вектор развития деловой стороны спорта.

Добавим, что в скором времени Диаз проведет бой против шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева. данный поединок состоится в рамках турнира UFC 279 10 сентября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1986273-izvestnyy-boets-ufc-zapustit-sobstvennyy-promoushen/