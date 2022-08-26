Бывший претендент на титул UFC отказался от боя с Шавкатом Рахмоновым

Стивен Томпсон. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Бывший претендент на титул UFC американец Стивен Томпсон заявил, что ему не интересен бой против казахстанского бойца Шавката Рахмонова, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал BJPENNDOTCOM.

39-летний боец подтвердил, что ему предложили бой против Шавката Рахмонова. Но Стивен попросил организацию дать ему соперника, который будет биться с ним в стойке.

"Мне предложили бой с Шавкатом Рахмоновым после его победы над Нилом Мэгни. Но я попросил дать мне того, кто будет драться со мной в стойке. В последних двух боях я не отказывался и выходил в октагон против лучших грепплеров полусреднего дивизиона, а теперь попросил дать ударника. Нам был интересен Ли Джинлианг, но ему назначили бой.

Нет смысла снова драться против серьезного грепплера. Дайте мне поработать в стойке. В UFC просто настаивали на моем поединке против Шавката, но в этом нет смысла. Фанатам тоже это не нужно, они хотят меня видеть против ударника. Так что бой с Рахмоновым меня не интересует", - заявил Томпсон.

Напомним, что Шавкат Рахмонов идет в UFC без поражений. В его активе четыре победы (все досрочно). Стивен Томпсон же не выходил в октагон с прошлого года, когда проиграл решением судей Белалу Мухаммаду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1985023-byvshiy-pretendent-na-titul-ufc-otkazalsya-ot-boya-s-shavkatom-rahmonovym/