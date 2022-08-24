"Устал вызывать мешков": Дамир Исмагулов обратился к бойцам UFC

Дамир Исмагулов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Выступающий в легком весе казахстанский боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов опубликовал эмоциональный пост на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

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По словам "Казаха", он устал бросать вызов бойцам UFC. Дамир считает, что с ним никто не хочет встречаться.

"Я устал вызывать всяких мешков на бой. Я, 15-й номер в рейтинге, кто хочет, просто согласитесь, напишите мне что-нибудь в Instagram, я любому буду рад. Неважно, это будет ТОП-15 или же последний в весе, просто нужен соперник!", - написал в Stories Исмагулов.

Instagram stories Дамира Исмагулова. Фото: instagram.com/ismagulov_damir/

Напомним, что Дамир Исмагулов в UFC одержал пять побед из пяти. В рейтинге легковесов организации казахстанский боец занимает 15 место. Ранее он бросал вызов Дэну Хукеру, но тот решил провести поединок против Клаудио Пуэльеса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1984636-ustal-vyzyvat-meshkov-damir-ismagulov-obratilsya-k-boytsam-ufc/