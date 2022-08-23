СМИ: Бой Шавката Рахмонова против Стивена Томпсона находится в разработке

Шавкат Рахмонов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов близок к поединку с бывшим претендентом на титул UFC американцем Стивеном Томпсоном, передает NUR.KZ со ссылкой на MMANEWS.

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По информации источника, UFC планирует назначить следующим соперником Шавката седьмого номера в рейтинге полусредневесов Стивена Томпсона. Ожидается, что поединок состоится в конце текущего года.

Напомним, что Рахмонов после досрочной победы над американцем Нилом Мэгни бросил вызов Томпсону.

К слову, сам Стивен еще не выходил в октагон в 2022 году. Последние две встречи американец проиграл - иранцу Белалу Мухаммаду и бразильцу Гилберту Бернсу.

Тогда как Шавкат Рахмонов в UFC идет из серии четырех побед (все досрочно). В рейтинге полусредневесов казахстанец занимает 11 место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1984390-smi-boy-shavkata-rahmonova-protiv-stivena-tompsona-nahoditsya-v-razrabotke/