Джефф Нил прокомментировал вызов Шавката Рахмонова

Шавкат Рахмонов. Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

Известный американский спортсмен, восьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе, Джефф Нил ответил на вызов непобежденного казахстанского бойца Шавката Рахмонова, сообщает Fightwave.

"Если до этого дойдет, то да, я это сделаю. Но сейчас я уже бросил вызов другому сопернику. Если я не получу бой с Бернсом, то Рахмонов, наверное, по-прежнему будет готов, и тогда я это сделаю. Но на данный момент я вообще о нем не думаю. Меня разозлило, что он решил вклиниться. Я бросил вызов другому сопернику и не говорил с тобой. Посмотрим. Он жесткий парень. Большой, высокий, у него хорошая ударная техника, и он хороший борец. Это был бы интересный поединок. Выносливость станет решающим фактором, если мы с ним когда-либо подеремся. Я должен буду превзойти его и перебить, защищаться от тейкдаунов и вести бой в том аспекте, где я хорош".

Напомним, что Шавкат Рахмонов изъявил желание подраться с американцем Джеффом Нилом, победившим досрочно Висенте Люке на турнире UFC Vegas 59.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1982645-dzheff-nil-prokommentiroval-vyzov-shavkata-rahmonova/