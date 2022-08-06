Адесанья проведет защиту титула против Перейры на турнире UFC 281

Исраэль Адесанья. Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Чемпион UFC в среднем весе новозеландец Исраэль Адесанья проведет защиту титула против претендента Алекса Перейры на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США), передает NUR.KZ.

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Поединок между бойцами состоится 12 ноября (13 ноября рано утром по времени Нур-Султана) на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Интересно, что Адесанья и Перейра уже бились дважды по правилам кикбоксинга. Оба раза победил боец из Бразилии.

В смешанных единоборствах (ММА) это будет первый их очный поединок.

Отметим, что в ММА Исраэль одержал 23 победы при одном поражений. На счету Алекса 6 побед и 1 поражение.

В бою с Перейрой Адесанья в шестой раз будет защищать титул UFC в среднем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1982072-adesanya-provedet-zaschitu-titula-protiv-pereyry-na-turnire-ufc-281/