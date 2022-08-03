Дияр Нургожай подерется за чемпионский пояс Eagle FC

Дияр Нургожай. Фото: instagram.com/Nurgozhay_Diyar/

Казахстанский боец смешанных единоборств Дияр Нургожай и россиянин Константин Андрейцев разыграют вакантный титул Eagle FC в полутяжелом весе, передает NUR.KZ.

Их поединок возглавит турнир Eagle FC 50, который состоится 21 августа в Нур-Султане.

Также в со-главном бою Имам-Шапи Мухтаров и Азамат Джигкаев сразятся за временный пояс организации в полусреднем весе.

"Мы, казахи, народ воинственный и трусости нам не дано! Константин, главное не соскочи с боя, потому что за слова тебе придется отвечать в клетке", - цитирует слова Нургожая пресс-служба Eagle FC.

К слову, в смешанных единоборствах Дияр Нургожай идет без поражений. В его активе семь побед. На счету Константина Андрейцева 18 побед в ММА при 13 поражениях.

Отметим, что одним из основателей и владельцев лиги Eagle FC является бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1981594-boets-diyar-nurgozhay-poderetsya-za-chempionskiy-poyas-eagle-fc/