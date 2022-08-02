Александр Емельяненко опроверг слухи о завершении карьеры

Александр Емельяненко. Фото: mmaboxing.ru

Известный российский боец ММА Александр Емельяненко опроверг слухи о завершении профессиональной карьеры, сообщает Youtube-канал спортсмена.

"СМИ выпустили информацию, а другие, не проверив ее достоверность, перепечатали.

Весь интернет сейчас забит новостями о том, что я якобы завершил карьеру из-за каких-то старых травм.

Все это ложь и провокация. Это все желтая пресса печатает, чтобы поднять себе рейтинг и как-то обратить на себя внимание. У меня есть верифицированные аккаунты в соцсетях, с галочкой, других аккаунтов у меня не существует", – сказал Емельяненко.

Напомним, что в сентябре у 40-летнего Емельяненко запланирован бой по правилам бокса с Вячеславом Дациком на турнире Hardcore Boxing.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1981387-aleksandr-emelyanenko-oproverg-sluhi-o-zavershenii-karery/