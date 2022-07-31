Фируза Шарипова - Аманде Нуньес: Я иду за тобой

Фируза Шарипова. Фото: instagram.com/sharipova_firuza

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова изъявила желание провести поединок против чемпионки UFC в двух весовых категориях бразильянки Аманды Нуньес, передает NUR.KZ.

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Не так давно успешно дебютировавшая в ММА Фируза бросила вызов чемпионке UFC в легчайшем и полулегком дивизионах.

"Аманда Нуньес, я иду за тобой! Я буду чемпионкой UFC", - написала в Instagram Шарипова.

Напомним, что сегодня Аманда Нуньес взяла реванш у американки Джулианны Пеньи на турнире UFC 277. Тем самым бразильянка вернула себе чемпионский титул в легчайшем весе.

Ранее Фируза Шарипова успешно дебютировала в смешанных единоборствах, задушив в первом раунде россиянку Карину Ондасынову на турнире Octagon 33 в Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1981058-firuza-sharipova-amande-nunes-ya-idu-za-toboy/