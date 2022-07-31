Боец Асу Алмабаев победил бывшего чемпиона Bellator

Асу Алмабаев. Фото: instagram.com/asu_zulfikar57/

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев встретился с экс-чемпионом Bellator американцем Заком Маковски на турнире Brave FC 60 в Бахрейне, передает NUR.KZ.

Запланированный на три раунда поединок продлился всю дистанцию. В итоге раздельным решением судей победу одержал Асу Алмабаев.

Тем самым казахстанский боец продлился свою победную серию до 12 боев. Всего на счету Асу 14 побед при одном поражений.

Для бывшего чемпиона Bellator Зака Маковски это поражение стало 11-м в карьере при 21 победе.

"Сегодня, я и моя команда прошли тяжелое испытание в виде победы над бывшим чемпионом Bellator Заком Маковски. Поединок прошел по плану. Добились нужного результата. Хочу сказать спасибо всем тем, кто поддерживал и болел за меня", - прокомментировал свою победу в Instagram Алмабаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1981057-boets-asu-almabaev-pobedil-byvshego-chempiona-bellator/