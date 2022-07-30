Казахстанский спортсмен нокаутировал соперника за 12 секунд

Иллюстративное фото: pexels.com

Непобежденный казахстанский боец ММА Самат Мамедов на турнире OCTAGON в Алматы нокаутировал иранского спортсмена за 12 секунд первого раунда, сообщает Sports.ru.

Соперником казахстанского спортсмена выступил 32-летний иранец Мохаммед Хани (5-1). Иранец начал бой со штрафного балла, так как не уложился в вес. Поединок продлился 12 секунд и завершился победой нокаутом в исполнении Мамедова.

После этой победы Самат Мамедов идет на серии 5:0, при этом все пять побед были добыты в первом раунде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1981005-kazahstanskiy-sportsmen-nokautiroval-sopernika-za-12-sekund/