Дамир Исмагулов назвал идеального кандидата на следующий бой в UFC

Дамир Исмагулов. Фото: Getty Images/ Jeff Bottari / Contributor

Казахстанский боец Дамир Исмагулов изъявил желание провести следующий бой в UFC против испанского файтера грузинского происхождения Илии Топурии, передает NUR.KZ.

Об этом 31-летний казахстанский боец рассказал на своей странице в Instagram.

"Прежде чем побиться с кем-то из ТОП-10, я решил провести еще один легкий, разминочный бой. Думаю, Топурия будет идеальным кандидатом для этого", - написал Исмагулов.

Напомним, что после победы над Гурамом Кутателадзе Дамир Исмагулов поднялся на 15-е место в рейтинге легковесов UFC. Казахстанский боец идет из серии пяти побед в сильнейшей организации мира.

Илия Топурия также занимает 15-ю строчку в рейтинге UFC, но в дивизионе полулегковесов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1980472-damir-ismagulov-nazval-idealnogo-kandidata-na-sleduyuschiy-boy-v-ufc/