Жалгас Жумагулов: Сомнений нет, Головкин выиграет Канело

Жалгас Жумагулов. Фото: Handout/Getty Images

Казахстанский боец UFC дал свой прогноз на третий бой между Геннадием Головкиным и мексиканским боксером Саулем Альваресом, сообщает Sports.ru.

"Первый бой выиграл Гена. Сомнений нет. Второй бой – ничья. Сейчас у меня нет сомнений, он выиграет встречу у Альвареса. Я уверен на сто процентов. Бивол показал, как надо работать с Канело. Бивол показал, как надо работать с Канело. Головкину вообще нужно отдать должное. Когда я нахожусь в Америке и говорю, что из Казахстана, все спрашивают: «Что это за страна?» Я говорю: «GGG». Все поднимают большой палец. Вот так нашу страну и наш флаг поднял Головкин, ни один другой спортсмен этого не сделал", - заявил казахстанский спортсмен.

Напомним, что третий бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса пройдет 17 сентября в США.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1978880-zhalgas-zhumagulov-somneniy-net-golovkin-vyigraet-kanelo/