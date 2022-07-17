Даурен Ермеков стал временным чемпионом Eagle FC в среднем весе

Даурен Ермеков. Фото: instagram.com/eaglefcmma/

Казахстанский боец смешанных единоборств Даурен Ермеков победил россиянина Гамзата Хирамагомедова в рамках совместного турнира Eagle FC и Naiza, передает NUR.KZ.

В главном бою вечера, который прошел в Актау, Даурен Ермеков нокаутировал во втором раунде Гамзата Хирамагомедова. Тем самым казахстанский боец стал временным чемпионом Eagle FC в среднем весе.

Для Ермекова эта победа стала 15-й в ММА при пяти поражениях. Тогда как Хирамагомедов потерпел второе поражение в карьере при девяти победах.

Отметим, что полноценным чемпионом Eagle FC в среднем весе является Фаридун Одилов из Таджикистана.

Также в со-главном бою был разыгран титул Naiza в среднем весе. Россиянин Расул Шамилов удушающим приемом победил казахстанца Мурада Абдурахманова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1978859-dauren-ermekov-stal-vremennym-chempionom-eagle-fc-v-srednem-vese/