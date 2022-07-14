Известный видеоблогер раскритиковал Конора Макгрегора

Джейк Пол. Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Известный видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол обратился к бывшему двойному чемпиону UFC Конору Макгрегору, сообщает MMA Fighting.

"Конор, Конор, Конор – в твиттере ты появляешься гораздо чаще, чем в октагоне. Прекращай принимать тренболон и начни принимать поединки.

Ты жене изменяешь чаще, чем дерешься. У тебя сбились все приоритеты. Отложи бутылку в сторону и возвращайся к боям. Ты не выигрывал уже пять лет, а твоя последняя победа была над Ковбоем, который после встречи с тобой так и не смог прервать череду поражений", - заявил видеоблогер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1978509-izvestnyy-videobloger-raskritikoval-konora-makgregora/