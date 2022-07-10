Уроженец Казахстана нокаутировал бывшего чемпиона UFC (видео)

Рафаэль Физиев. Фото: Getty Images/Jeff Bottari / Contributor

Уроженец Казахстана Рафаэль Физиев, ныне представляющий Азербайджан, одержал досрочную победу над экс-чемпионом UFC в легком весе бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом, передает NUR.KZ.

Их поединок стал главным событием турнира UFC Vegas 58 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Запланированный на пять раундов бой не продлился всю дистанцию - в заключительном раунде Физиев ударом слева уронил Дос Аньоса на настил ринга, а затем добил своего соперника. Как итог - победа техническим нокаутом.

Тем самым азербайджанский боец одержал 12-ю победу (шестую в UFC) в ММА при одной неудаче. Тогда как для Дос Аньоса это поражение стало 14-м в карьере.

Отметим, что Рафаэль Физиев родился в Кордае (Казахстан). До прошлого года Рафаэль защищал честь Кыргызстана, но с этого года решил представлять Азербайджан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1977743-urozhenets-kazahstana-nokautiroval-byvshego-chempiona-ufc-video/