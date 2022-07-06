Конор Макгрегор: Я жду включения в Зал славы UFC

Конор Макгрегор. Фото: Thomas King/Sportsfile via Getty Images

Известный боец UFC Конор Макгрегор прокомментировал свое отношение к Залу славы UFC, сообщает Twitter-аккаунт спортсмена.

"Кто еще обладает таким уровнем и напором, как я? Никто! Можете называть это бесславной стеной, пока я не заскочу туда и не раскачаю это болото.

Я жду включения в Зал славы. Я в одном шаге от этого. Я первый во всем. У меня все рекорды. Самый быстрый нокаут. По количеству нокдаунов. По нокаутам в наибольшем количестве дивизионов. По прибыли.

Можете сами продолжить список. Я не спешу, потому что продолжаю разбивать носы и лишать соперников сознания", – написал Конор.

Напомним, что ранее в Зал славы UFC был включен Хабиб Нурмагомедов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1977192-konor-makgregor-ya-zhdu-vklyucheniya-v-zal-slavy-ufc/