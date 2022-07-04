Шавкат Рахмонов: Я бы хотел провести бой с Чимаевым

Шавкат Рахмонов. Фото: Jeff Bottari/Contributor/Getty Images

Известный казахстанский боец Шавкат Рахмонов прокомментировал потенциальный бой против Хамзата Чимаева, сообщает Sports.ru.

"Я везде его сильнее, не переживайте. Время покажет, все зависит от ситуации, хотел бы с ним подраться пятираундовый чемпионский бой. Мне было бы это интересно. Чимаев – обычный соперник, он хороший боец, но я не считаю, что он непобедимый. Он сейчас на хайпе, это людям интересно. Не бывает непобедимых людей, всех можно выиграть. Видели же бой с Бернсом, он говорит, что не пропускает удары, но все видели сколько он пропустил ударов в бою", - заявил казахстанский спортсмен.

Напомним, что Рахмонов победил удушающим приемом американца Нила Мэгни (26-10) и тем самым одержал четвертую победу в UFC подряд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1976924-shavkat-rahmonov-ya-by-hotel-provesti-boy-s-chimaevym/