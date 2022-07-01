Боец ММА избил охранника в магазине

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Российский боец смешанных единоборств Малик Канаев пытался украсть из супермаркета "Перекрёсток" девять банок кофе и избил охранника, сообщает Чемпионат.

Боец смешанных единоборств Малик Канаев пытался украсть из супермаркета "Перекрёсток" девять банок кофе. После того, как его остановил охранник, он вступил с ним в конфликт, применив насилие. Теперь его действия могут быть квалифицированы не как кража, а как грабеж, что предусматривает более суровое наказание. Каких-то дальнейших подробностей пока не сообщается.

Напомним, в июне 28-летний российский боец смешанных единоборств Шарабутдин "Шара Буллет" Магомедов избил посетителя торгового центра в Дагестане. Спортсмену не понравилось, что тот поцеловал свою девушку в общественном месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1976615-boets-mma-izbil-ohrannika-v-magazine/