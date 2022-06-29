Индийский ММА-промоушен отстранил от участия бойцов из Афганистана

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Бойцовский промоушен из Индии Matrix Fight Night навсегда запретил участие в своих боях бойцам из Афганистана, сообщает BJ Penn.

Причиной для такого решения стал скандальный инцидент после боя между пуэрториканцем Сетом Росарио и афганцем Захуром Шахом.

Победу в первом раунде одержал боец из Пуэрто-Рико, после чего в клетке началась потасовка, в ходе которой члены команды Шаха сломали челюсть одному из секундантов Росарио.

Также в беспорядках активно участвовали афганские фанаты Шаха, бросавшие в сторону команды Росарио бутылки. Также несколько десятков зрителей из Афганистана пытались догнать угловых пуэрториканца, кидаясь в них кирпичами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1976218-indiyskiy-mma-promoushen-otstranil-ot-uchastiya-boytsov-iz-afganistana/