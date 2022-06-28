Асу Алмабаев проведет бой с бывшим чемпионом Bellator

Асу Алмабаев. Фото: instagram.com/asu_zulfikar57/

28-летний казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев проведет поединок с экс-чемпионом Bellator 39-летним американцем Заком Маковски, передает NUR.KZ.

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Бой состоится 30 июля на турнире Brave CF 60 в бразильском городе Гояния. Поединок пройдет в наилегчайшем весе.

Для 28-летнего казахстанца это будет третий бой в лиге Brave Combat Federation. Всего в активе Асу Алмабаева 14 побед (из них девять досрочно) и одно поражение в ММА.

На счету Зака 21 победа (из них восемь досрочно) и десять поражений. Ранее 39-летний американец выступал в таких организациях, как Bellator, UFC и ACA. Маковски является первым чемпионом лиги Bellator в наилегчайшем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1976036-asu-almabaev-provedet-boy-s-byvshim-chempionom-bellator/