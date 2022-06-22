UFC показал тренировку Рахмонова перед боем с Мэгни (видео)

Шавкат Рахмонов. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

На официальной странице UFC (Ultimate Fighting Championship) в Instagram появилось видео тренировки непобежденного казахстанского бойца Шавката Рахмонова, передает NUR.KZ.

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Напомним, что 25 июня (26 июня рано утром по времени Нур-Султана) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC Vegas 57 "Номад" проведет свой четвертый бой в сильнейшей лиге мира. Его соперником станет опытный американец Нил Мэгни (29-9).

UFC выложил видео с тренировки Рахмонова, где он отрабатывает удары на лапах, подписав ролик "Бойцовская неделя".

Добавим, что 27-летний Шавкат Рахмонов в ММА идет без поражений. В его активе 15 побед, причем все досрочно. В организации UFC казахстанский боец одержал три победы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1975205-ufc-pokazal-trenirovku-rahmonova-pered-boem-s-megni-video/