"Выкинь свой черный пояс": Артем Резников обратился к Дави Рамосу

Артем Резников. Фото: instagram.com/artem.rez

Казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников через свою страницу в Instagram обратился к своему бразильскому оппоненту Дави Рамосу, передает NUR.KZ.

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Напомним, что в четвертьфинале Гран-при АСА Артем Резников единогласным решением судей победил Дави Рамоса. Бразильский боец остался недоволен исходом поединка.

"Дави, бой прошел, а ты все болтаешь и болтаешь. Из 25 минут, 15 я лежал на тебе. Выкинь свой черный пояс", - написал казахстанский боец в Stories в Instagram.

Артем Резников - Дави Рамос. Скриншот: https://www.instagram.com/artem.rez/

Отметим, что для Артема эта победа стала 23-й в ММА при шести поражениях. Также Резников продлил свою победную серию до девяти боев.

Тогда как Дави Рамос потерпел пятое поражение в карьере при десяти победах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1975105-vykin-svoy-chernyy-poyas-artem-reznikov-obratilsya-k-davi-ramosu/