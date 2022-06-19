Зарубежные фанаты не согласились с победой Исмагулова в бою с Кутателадзе

Дамир Исмагулов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Любители смешанных единоборств оценили бой казахстанца Дамира Исмагулова и грузина Гурама Кутателадзе и в отличие от судей отдали победу грузинскому файтеру, передает Sports.kz.

Соответствующий опрос проводился на сайте MMADecisions.com.

Несмотря на официальный судейский вердикт в пользу казахстанского бойца, большинство зарубежных болельщиков считают победителем Кутателадзе — за него проголосовало 59,1%.

Победу Исмагулову отдало 38,7% проголосовавших, еще 2,2% отдали голос за ничью.

Самый популярный исход у фанатов — победа Кутателадзе со счетом 29-28: за такой итог проголосовало 53,3% респондентов. Если в первом (95,1% — за Кутателадзе) и втором раундах (91,6% — за Исмагулова) все было очевидно, то в третьем раунде мнения разделились: 57,3% — за Кутателадзе, 40% — за Исмагулова, 2,7% — за ничью.

Инфографика с портала MMADecisions: Sports.kz

Напомним, решением судей Дамир Исмагулов победил в бою с Гурамом Кутателадзе. Для Исмаглова это пятая победа в рамках UFC.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1974739-zarubezhnye-fanaty-ne-soglasilis-s-pobedoy-ismagulova-v-boyu-s-kutateladze/