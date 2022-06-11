Сестра Шавката Рахмонова одержала четвертую победу в ММА

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Казахстанская спортсменка Сора Рахмонова одержала свою четвертую победу в профи, нокаутировав соперницу в первом раунде, сообщает Sports.ru.

Лига Naiza в Алматы проводит свой юбилейный 40-й турнир, на мероприятии выступила родная сестра бойца UFC Шавката Рахмонова Сора.

Ее соперницей стала представительница Турции Илькнур Курт. Рахмонова победила техническим нокаутом в первом раунде, хорошо попав в корпус сопернице. Для Соры эта победа стала четвертой при одном поражении в профи.

"Даже не думала, что одержу победу в первом раунде. Но слава Аллаху так получилось. В первую очередь спасибо тренерам и команде Dar Team. Передаю эстафету Шавкату, теперь его очередь. Будем болеть все вместе за него", - прокомментировала свою победу казахстанская спортсменка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1973703-sestra-shavkata-rahmonova-oderzhala-chetvertuyu-pobedu-v-mma/