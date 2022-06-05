Внук Мохаммеда Али проиграл первый бой в ММА

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Али Уолш, внук легендарного боксера Мохаммеда Али, проиграл свой дебютный бой в ММА Девину Ротвеллу, сообщает РБК Спорт.

Бой прошел в рамках любительского турнира Fusion Fight League в американской Монтане.

Али Уолш ранее занимался американским футболом, также он работает моделью. Его брат Нико Али Уолш является профессиональным боксером, выступающим в среднем весе. На его счету пять побед в пяти поединка.

Ранее 23-летний спортсмен выступал в команде Калифорнийского университета по американскому футболу, однако решил закончить карьеру футболиста и посвятить себя смешанным единоборствам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1972668-vnuk-mohammeda-ali-proigral-pervyy-boy-v-mma/