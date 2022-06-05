UFC Vegas 56: Волков нокаутировал Розенстрайка, Евлоев победил Иге

Мовсар Евлоев. Фото: instagram.com/movsar_evloev_94

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир UFC Vegas 56, в главном бою которого встретились россиянин Александр Волков и суринамец Жаирзиньо Розенстрайк, передает NUR.KZ.

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Отметим, что в андеркарде этого поединка выступил казахстанец Жалгас Жумагулов. К сожалению, по итогам трех раундов он раздельным решением судей (29-28, 28-29, 27-30) уступил американцу Джеффу Молине.

В со-главном бою вечера россиянин Мовсар Евлоев, представляющий казахстанскую команду Arlan MMA Pro Team, победил по очкам (30-26, 30-27, 30-27) американца Дэна Иге.

В главном поединке россиянин Александр Волков сразился с Жаирзиньо Розенстрайком из Суринама. Бой не продлился всю дистанцию и завершился в первом же раунде после мощной атаки Волкова. Как итог - победа Александра техническим нокаутом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1972601-ufc-vegas-56-volkov-nokautiroval-rozenstrayka-evloev-pobedil-ige/