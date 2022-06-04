Внук Мохаммеда Али дебютирует в ММА

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Бьяджо Али Уолш, внук легендарного боксера Мохаммеда Али, выступит на любительском турнире Fusion Fight League в США, сообщает talkSport.

"Я занимаюсь этим видом спорта более двух лет. Пандемия несколько задержала мои планы, но я в это время тренировался в гараже. После ухода из футбольной команды я чувствовал себя потерянным, мне не нравилась моя жизнь.

Я чувствую себя более позитивно, когда занимаюсь смешанными единоборствами. Я хочу стать чемпионом. Для меня не имеет значения организация или промоушен. Я просто хочу сделать себе имя и продолжить традицию нашей семьи", - заявил Али Уолш.

Напомним, что ранее Али Уолш профессионально занимался американским футболом, но бросил его ради ММА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1972554-vnuk-mohammeda-ali-debyutiruet-v-mma/