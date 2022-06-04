Жалгас Жумагулов прошел взвешивание перед боем c Молиной на UFC Vegas 56

Жалгас Жумагулов. Фото: Handout/Getty Images

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов прошел процедуру взвешивания перед пятым боем в Ultimate Fighting Championship (UFC), передает NUR.KZ.

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На турнире UFC Vegas 56 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Жалгас Жумагулов встретится с американцем Джеффом Молиной.

Оба бойца успешно уложились в лимит наилегчайшего дивизиона: Жалгас не весах показал 57.1 кг, а Молина - 56.9 кг.

Напомним, что поединок состоится 4 июня в Лас-Вегасе (в ночь с 4 на 5 июня по времени Нур-Султана).

Отметим, что для Жумагулова это будет пятый поединок в сильнейшей лиге мира. До этого Жалгас выиграл один бой и трижды проиграл. Тогда как в активе Молины две победы в UFC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1972537-zhalgas-zhumagulov-proshel-vzveshivanie-pered-boem-c-molinoy-na-ufc-vegas-56/