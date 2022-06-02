Жалгас Жумагулов: Я считаю, что сейчас у меня лучшая форма за всю карьеру

Жалгас Жумагулов. Фото: instagram.com/zhumagulov_zhalgas

Казахстанский боец MMА Жлгас Жумагулов прокомментировал предстоящий бой против американского спортсмена Джеффа Молины, сообщает Sports.ru.

"У меня все хорошо, все идет по плану. Я сейчас на пике и считаю, что сейчас у меня лучшая форма за всю карьеру. Сейчас весосгонка и есть один минус, что на восстановление будет очень мало времени. Я буду драться рано и поэтому мы ограничены во времени. Чувствую себя хорошо, уверенно, бой покажет, насколько я готов. Я приложил все усилия, чтобы подойти к этому поединку готовым во всех аспектах и победить. На это я настроен. По сопернику могу сказать, что он молодой парень. Любит зарубиться, постоянно меняет стойки, выбрасывает много джебов, много бьет ногами. У него хорошая выносливость, но у меня тоже с этим проблем нет. Постараюсь переиграть его на опыте, а если надо будет, то и зарубимся", - заявил казахстанский спортсмен.

Напомним, что Жалгас Жумагулов проведет свой пятый бой в UFC в ночь с 4 на 5 июня против Джеффа Молины.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1972257-zhalgas-zhumagulov-ya-schitayu-chto-seychas-u-menya-luchshaya-forma-za-vsyu-kareru/