Конор Макгрегор принял вызов Майкла Чендлера

Конор Макгрегор. Фото: Thomas King/Sportsfile via Getty Images

Известный ирландский боец UFC Конор Макгрегор заявил, что готов подраться с Майклом Чендлером, сообщает Sports.ru.

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"Без сомнения, я бы подрался с этим парнем. Мне тоже нравится полусредний вес. Я готов сразиться с ним на определенном этапе карьеры.

Я вижу, что это произойдет после сегодняшнего вечера. Майкл, поздравляю с потрясающей победой", – написал ирландец в соцсетях.

Напомним, что ранее топовый легковес UFC Майкл Чендлер, одержавший победу над Тони Фергюсоном заявил, что хочет подраться с Конором Макгрегором, если боссы промоушена не хотят давать Майклу титульный поединок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1968654-konor-makgregor-prinyal-vyzov-maykla-chendlera/