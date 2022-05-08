Майкл Чендлер вызвал на бой Конора Макгрегора

Майкл Чендлер. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Легковес UFC Майкл Чендлер, одержавший победу над Тони Фергюсоном, заявил, что хочет подраться с Конором Макгрегором, сообщает UFC Russia.

"Если у Хантера Кэмпбелла и Дэйны Уайта случится помутнение рассудка и они отдадут титульник кому-то другому, то у меня есть еще один вариант. Конор Макгрегор тебе пора вернуться и с кем-нибудь подраться.

Я самый зрелищный легковес на планете. И я хочу поднять ставки, Конор. Я хочу, чтобы ты был максимально большим. Я хочу, чтоб ты был в наилучшей форме.

Так что я подерусь с тобой в полусреднем весе хоть летом, хоть осенью, хоть зимой!», – сказал Чендлер после боя", - заявил Майкл Чендлер.

Напомним, что сегодня Чендлер нокаутировал Фергюсона на UFC 274. В первом раунде Фергюсон отправил соперника в нокдаун, однако пропустил тейкдаун и вторую половину отрезка забрал Чендлер. Развязка наступила на первых секундах второго раунда, когда Майкл пробил фронт-киком точно в челюсть Фергюсону, отправив Тони в глухой нокаут.

Врывайтесь в рейтинг экспрессов онлайн-букмекера №1 по версии "Выбор года" в Казахстане Parimatch. Заряжайте на топовые события, собирайте баллы и разделяйте призовой фонд в 14 000 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1968549-maykl-chendler-vyzval-na-boy-konora-makgregora/