Мария Агапова подписала контракт на новый бой в UFC

Мария Агапова. Фото: instagram.com/mma.mashka

Первая казахстанка в Ultimate Fighting Championship (UFC) Мария Агапова на своей странице в Instagram рассказала, что подписала контракт на новый поединок, передает NUR.KZ.

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Радостную новость спортсменка сообщила в соцсетях. "Только что подписала контракт на новый бой", - написала Мария в Stories. При этом Агапова не уточнила, с кем и когда проведет бой.

Ранее казахстанская спортсменка говорила, что хотела бы провести следующий бой в UFC в августе.

Напомним, что 5 марта на турнире UFC 272 Мария проиграла удушающим приемом украинке Марине Мороз. После этого Агапова еще не выходила в октагон.

Всего в активе казахстанской спортсменки десять побед (восемь из них досрочно) в ММА при трех поражениях. В UFC ее рекорд: 2-2.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1968229-mariya-agapova-podpisala-kontrakt-na-novyy-boy-v-ufc/