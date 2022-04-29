Мария Агапова рассказала о новом контракте с UFC

Мария Агапова. Фото: Getty Images/ Chris Unger / Contributor

Первая казахстанская спортсменка в UFC Мария Агапова восстановилась после травмы и поделилась своими планами на будущее, сообщает Instagram-аккаунт Агаповой.

"Я полностью прошла процесс реабилитации после операции на нос. И сегодня я получила разрешение от доктора и в ближайшее время я смогу вернуться в бизнес. Нос стал гораздо лучше. Я больше не устаю так сильно на тренировках.

Теперь мои выступления будут более успешными. Спасибо огромное доктору. Буду втягиваться в тренировочный процесс и подписывать новый контракт. Ждите новостей", - написала Агапова.

Мария Агапова является первой и единственной казахстанкой в Ultimate Fighting Championship (UFC). Всего в активе Агаповой десять побед в ММА при трех поражениях. В организации UFC ее рекорд: 2-2.

Последний свой поединок в UFC казахстанская спортсменка провела 5 марта. Агапова проиграла украинской спортсменке Марине Мороз.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1967502-mariya-agapova-rasskazala-o-novom-kontrakte-s-ufc/