"Буду получать допуск к боям": Мария Агапова готовится к возвращению в октагон

Мария Агапова. Фото: instagram.com/mma.mashka/

Первая казахстанка в UFC Мария Агапова на своей странице в Instagram сообщила о скором возвращении в октагон, передает NUR.KZ.

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Мария написала в соцсетях, что скоро получит допуск к боям и вернется в октагон. "На этой неделе у меня встреча с доктором. Буду получать допуск к боям и возвращаться в бизнес", - подписала пост Агапова.

Напомним, что 5 марта на турнире UFC 272 Мария Агапова потерпела поражение от украинки Марины Мороз. Для казахстанки это поражение стало вторым в сильнейшей лиге мира при двух победах.

Всего в активе Марии Агаповой 10 побед в ММА при трех поражениях. Она является первой и единственной казахстанкой в Ultimate Fighting Championship (UFC).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1967213-budu-poluchat-dopusk-k-boyam-mariya-agapova-gotovitsya-k-vozvrascheniyu-v-oktagon/