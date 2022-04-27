Саят Абдрахманов: Проблема в том, что бой Чимаев - Рахмонов хотят только фанаты в СНГ

Шавкат Рахмонов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Менеджер казахстанских бойцов UFC Саят Абдрахманов оценил поединок непобежденного Шавката Рахмонова с опытным американцем Нилом Мэгни, пишет Sports.ru.

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По словам менеджера Шавката, им повезло, что они смогли выцепить столь опытного соперника.

"Очень круто, что повезло выцепить Нила Мэгни. На момент подписания он был 9 номер рейтинга, а обычно из топ-10 любого дивизиона получить крайне сложно, они предпочитают драться между собой.

Мэгни – очень хороший соперник для Рахмонова. Если Шавкату удастся удосрочить его – это станет очень большой заявкой. Шавкат заключительную часть сборов будет проводить в Америке, куда вылетит скорее всего через 3-4 недели", - заявил Саят в интервью "Вестнику ММА".

Также Абдрахманов высказался о возможном поединке Шавката с Хамзатом Чимаевым.

"Проблема в том, что этот бой хотят только фанаты из СНГ, а нужно, чтобы хотели везде, в том числе Штатах, поэтому сейчас в этом бое нет смысла. Хамзат заслуживает подраться за титул, он на пару шагов впереди Шавката.

Для Рахмонова сравнение с Чимаевым – это плюс, есть чему поучиться. У него отличный соперник, и в случае победы он сможет претендовать на еще одного топового соперника, а дальше уже можно будет рассматривать и Хамзата", - добавил казахстанский менеджер.

Напомним, что бой Шавкат Рахмонов - Нил Мэгни состоится 25 июня в Лас-Вегасе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1967052-sayat-abdrahmanov-problema-v-tom-chto-boy-chimaev-rahmonov-hotyat-tolko-fanaty-v-sng/