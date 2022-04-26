Этнический казах из Китая дебютируют в UFC

Иллюстративное фото: pexels.com

Этнический казах из Китая Махсат Кайсар (6-1) после успешного выступления на DWCS (серия претендентов Дэйны Уайта) близок к дебюту в cамом популярном промоушене мира, сообщает NUR.KZ.

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Возможным соперником Махсата называется американец Стив Гарсия (12-4). Бой может пройти на турнире UFC 275 в Сингапуре.

У этого парня сильный характер, прочная челюсть. Он оставался собранным даже после нескольких пропущенных жестких ударов. Он моложе тех спортсменов, которых мы обычно подписываем. Но учитывая все, что он показал нам сегодня против жесткого оппонента, теперь его рекорд 6-1, мы определенно делаем ставку на этого парня", - прокомментировал выступления спортсмена президент промоушена Дэна Уайт.

Напомним, что в UFC выступают три казахстанских бойца - Шавкат Рахмонов, Сергей Морозов и Жалгас Жумагулов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1966843-etnicheskiy-kazah-iz-kitaya-debyutiruyut-v-ufc/