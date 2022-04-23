"Опытный боец, не устает": Рахмонов высказался о Ниле Мэгни

Шавкат Рахмонов. Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов прокомментировал предстоящий бой против американца Нила Мэгни, передает NUR.KZ.

Напомним, что данный поединок состоится 25 июня на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

"Особо выбора не было, некоторые бойцы были сломаны. Из нормальных вариантов были Ли Цзинлян и Мэгни. Китаец отказался, а Нил сам говорил, что готов с любым подраться, кинули вызов и он согласился.

Думаю, что это лучше вариант, чем китаец. Мэгни 10 номер в рейтинге. Если бой выиграем, можно будет подняться сразу в ТОП-10. Особо пока не изучал его, но знаю, как он дерется. Он опытный, не устает, корявый, но постоянно идет вперед.

Сейчас рано что-то говорить, в бою будет видно. В планах в этом году провести три боя, возможно третий бой проведем осенью, ближе к зиме", - заявил Рахмонов в интервью "Спорту Шредингеру".

Отметим, что Шавкат Рахмонов в ММА идет без поражений. В его активе 15 побед, причем все завершил досрочно.

Врывайтесь в рейтинг экспрессов онлайн-букмекера №1 по версии "Выбор года" в Казахстане Parimatch. Заряжайте на топовые события, собирайте баллы и разделяйте призовой фонд в 14 000 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1966470-opytnyy-boets-ne-ustaet-rahmonov-vyskazalsya-o-nile-megni/