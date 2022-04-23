"Опытный боец, не устает": Рахмонов высказался о Ниле Мэгни

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов прокомментировал предстоящий бой против американца Нила Мэгни, передает NUR.KZ.
Напомним, что данный поединок состоится 25 июня на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
"Особо выбора не было, некоторые бойцы были сломаны. Из нормальных вариантов были Ли Цзинлян и Мэгни. Китаец отказался, а Нил сам говорил, что готов с любым подраться, кинули вызов и он согласился.
Думаю, что это лучше вариант, чем китаец. Мэгни 10 номер в рейтинге. Если бой выиграем, можно будет подняться сразу в ТОП-10. Особо пока не изучал его, но знаю, как он дерется. Он опытный, не устает, корявый, но постоянно идет вперед.
Сейчас рано что-то говорить, в бою будет видно. В планах в этом году провести три боя, возможно третий бой проведем осенью, ближе к зиме", - заявил Рахмонов в интервью "Спорту Шредингеру".
Отметим, что Шавкат Рахмонов в ММА идет без поражений. В его активе 15 побед, причем все завершил досрочно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1966470-opytnyy-boets-ne-ustaet-rahmonov-vyskazalsya-o-nile-megni/