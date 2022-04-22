Боец UFC Шон Брэди: Шавкат Рахмонов очень хорош

Шавкат Рахмонов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Непобежденный американский боец UFC Шон Брэди похвалил казахстанца Шавката Рахмонова, которому 25 июня предстоит бой против Нила Мэгни, передает fightwave.ru.

По словам Шона, Шавкат Рахмонов очень хорош.

"Он зверь. Шавкат очень хорош, но Нилу Мэгни абсолютно плевать – он подерется с любым. Нужно отдать ему должное за это. Есть парни, которые просто сидят в топе и выжидают. Нил точно к ним не относится.

Мэгни только что подрался с Максом Гриффином, с которым вообще не должен был биться. Теперь он подерется с Шавкатом, который является настоящим убийцей. Он непобежденный. Все победы, насколько я знаю, одержал досрочно в первом-втором раунде. Он крепкий парень.

Этот дивизион безумно укомплектован. Молодые парни вроде меня, Чимаева и Рахмонова поднимаются и становятся свежей кровью этой весовой категории", - заявил Брэди в интервью MMA News.

Напомним, что Шавкат Рахмонов идет в ММА без поражений. В его активе 15 побед, причем все досрочно. 25 июня в Лас-Вегасе казахстанец проведет бой против опытного американца Нила Мэгни.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1966382-boets-ufc-shon-bredi-shavkat-rahmonov-ochen-horosh/