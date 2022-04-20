Менеджер Шавката Рахмонова поделился условиями нового контракта бойца с UFC

Шавкат Рахмонов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Менеджер казахстанского бойца ММА Шавката Рахмонова Саят Абдрахманов рассказал о подробностях нового контракта бойца с UFC, сообщает Sports.kz.

"Новый контракт UFC с Шавкатом рассчитан на пять боев. Заключен он на улучшенных условиях. Бой с Нилом Мэгни — первый по новому контракту. Гонорар Шавката увеличен в разы. Срок нового соглашения рассчитан на два года", - заявил менеджер спортсмена.

Напомним, что вчера Шавкат Рахмонов объявил о том, что подписал новый контракт с UFC.

Отметим, что в ММА Шавкат Рахмонов идет без поражений. На его счету 15 побед, причем все бои он завершил досрочно. В UFC у него рекорд - 3-0. Также Рахмонов стал первым представителем из Казахстана, которого включили в рейтинг лучших бойцов UFC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1965977-menedzher-shavkata-rahmonova-podelilsya-usloviyami-novogo-kontrakta-boytsa-s-ufc/